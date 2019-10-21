Украинский олигарх Игорь Коломойский не считает скандальную песню «Квартала 95» о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой травлей.

Об этом он сказал в интервью изданию «Настоящее время».

«Гонтарева пусть сидит спокойно в Лондоне и переписывает имущество на других, чтобы ей чего-то еще не сожгли. Почему вы не считаете, что в этом номере травят также меня? Они на всю страну говорят, что «Валерия думает о Валерьиче», и это значит, что я первый подозреваемый! Почему вы не считаете, что это - травля Коломойского?» - сказал он.

При этом Коломойский заявил, что честь шутки о «Валерьиче» ему больше понравился.

«Вы хотели спросить меня, сочувствую ли я Гонтаревой? Я не сочувствую! Я сочувствую десяткам, а, может, и сотням тысяч людей, вкладчикам разных банков, которых она ограбила. И которые потеряли свои деньги из-за курса гривны, из-за уничтоженной банковской системы, которые стали нищими. А этой твари я не сочувствую. Она никакая не великая реформаторша, а великая разрушительница. И я уверен, что придет время, и суд это установит. И она будет сидеть за решеткой, не в Англии, так в другом месте», - заявил олигарх.

«Но я более чем уверен, что даже если Украина бы потребовала ее выдачи, ее не выдадут после всей этой катавасии. Так что ей самой эта ситуация выгодна, прежде всего. Но ничего страшного, всего один дом сгорел. Причем, говорят, он был застрахован», - утверждает Коломойский.

«Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура. Я с ней имел опыт общения с 2014-го по лето 2016 года. Она полностью невменяшка. Она считает себя мессией, которая считает, что она спасла банковскую систему Украины, что она великая реформаторша и тому подобное. И что Украина – это failed state (недееспособное коррумпированное государство – НВ)», - заявил он.

Коломойский считает, что министр экономики Тимофей Милованов после своего заявления, что этот номер может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине, должен немедленно написать заявление об отставке.

«Другого слова как «дебил» для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит, Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США», - заявил олигарх.

«А министр культуры Бородянский – я точно знаю, что он не дебил. Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок», - сказал он.

Напомним, в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Генеральный директор хора Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» принимал сам, и что ему за это стыдно.