Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада Украины на этой неделе продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Об этом он сообщил журналистам во время брифинга, сообщает УНИАН.

«Там много поправок, мы не успеем (принять законопроект на этой неделе. – Ред.), мы просто начнем. Я имею в виду не проголосуем и примем, а имею в виду, что в рассмотрение сможем войти», - отметил депутат.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.