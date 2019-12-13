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В убийстве Шеремета подозревают пять человек 76

Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич заявила, что одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугар находилась в зоне боевых действий на Донбассе, во время совершения преступленич.

Об этом Зинкевич написала в Facebook, опубликовав соответствующую справку.

«Утром будем пробиваться к Яне Дугар. На фото - справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета», — отметила она.

В справке говорится, что старшая солдат Яна Дугар в период с 3 июня 2016 годп до 26 сентября 2016 года была в зоне боевых действий.

Напомним, следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.
ForUm

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