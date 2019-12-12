Министр внутренних дел Арсен Аваков не подтвердил, что у него были договоренности с президентом Владимиром Зеленским о том, что он останется в должности за быстрое расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, была ли договоренность с Зеленским о том, что Аваков сохранит должность министра за быстрое раскрытие дела Шеремета, сообщает hromadske.

«Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи. Очень серьезно могу вам сказать, у меня есть одна договоренность — работать честно и главное, чтобы комфортно. Других нету. Не факт, что после этого дела и других завершенных дел, мне не захочется попросить об отставке», — отметил Аваков.

В то же время Владимир Зеленский добавил, что ни один порядочный человек никаких «договоренностей» на крови не делает.

Напомним, следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.