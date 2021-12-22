Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде осуждает действия народного депутата Николая Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина, тем более для парламентария, заявила спикер фракции Юлия Палийчук.

«Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация», - написала она в своем Телеграмм-канале.

Как удалось выяснить фракции «Слуга народа», и это подтверждают данные самого обнародованного в сети видео, инцидент произошел год назад, 18 декабря 2020 года. «Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы», - заявила Палийчук.

По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшееся 15 июля, а появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года и его якобы можно воспринять как недавний инцидент.

«Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него», - добавила спикер.

Ранее СМИ обнародовали видеозапись, на которой Галушко оскорбляет правоохранителей, остановивший за нарушение правил дорожного движения его автомобиль.