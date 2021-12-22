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Экс-министр Арсен Аваков говорит, что обсуждал поведение нардепа Николая Галушко с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и его коллегой Денисом Монастырским год назад, и эпизод, ставший достоянием общественности сейчас, не единственный.

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

«По поводу видео народного депутата от фракции Слуга народа Николая Галушко, обнародованного сегодня в СМИ:

Прежде всего я приветствую представителей фракции СН, которые немедленно обнародовали свою позицию о неприемлемости подобного поведения народного депутата по отношению к полицейским. Очень правильно и хорошо!

Очень рассчитываю, что все последние инциденты, которые имели место с депутатами как от партии СН, так и прочими, обнародованные и необнародованные, получившие огласку и не получившие огласку – будут повторяться все реже и реже.

То, что рядовые полицейские перестали терпеть подобные инциденты и обнародуют через журналистов факты «приятного» общения с депутатами на дорогах, прежде всего говорит о тенденции неприятия как полицией, так и общества в целом, подобного небрежения законом и неприемлемого поведения.

Надеюсь, что все в нашей стране, и в первую очередь, во властных структурах, сделают правильный вывод: всякому терпению приходит конец!» - заявил Аваков.

Аваков отмечает, что произошедший год назад инцидент не единственный с депутатом Галушкой, были и другие эпизоды.

Экс-глава МВД говорит, что по факту этого случая имел беседу не с нардепом, а с главой фракции СН Арахамией и с депутатом Монастырским, который в тот период возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко.

По словам политика, речь шла о неприемлемости подобного поведения депутата. И оба коллеги согласились, что это был безобразный инцидент, и оба они имели соответствующий разговор с Галушко.

«Никакой секретности в этих беседах и никаких особых пожеланий к данному депутату, кроме приличного поведения, никогда не было! «Я этого депутата в очистку не назначал» (с) – ответственность за качество и моральный уровень депутатов несет та политическая сила, которая приводит их в парламент!

К слову, понимая уровень и манеру общения господина Галушко, я никогда с ним лично не контактировал. Профилактикой с ним занимался один из замминистров, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом.

Что касается водителя, допустившего нарушение ПДД, за которое и был правомерно остановлен автомобиль народного депутата, то он признан виновным решением суда и понес административное наказание.

Еще раз подчеркну единственный и очевидный вывод, который следует сделать из этой истории: перед законом все равны, нет ни особенных, не неприкасаемых, нет тех, кого не имеет досматривать полиция, нет тех, кто имеет право нарушать закон. Это касается всех: президента, министра, бывшего министра, простого человека – всех! Только тогда будет справедливость и порядок и не будет таких скандалов».

Напомним, фракция «Слуга народа» в Верховной Раде осуждает действия народного депутата Николая Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина, тем более для парламентария
ForUm

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