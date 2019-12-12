Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Одессы Андрей Котляр.
«На сегодня поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня», — написал Котляр.
Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м.
В результате пожара погибли 16 человек, 30 – пострадали. В больницах остаются 8 человек.
Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.
Директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса). Суд отправил ее под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время