также в разделеПроисшествия
Скончалась одна из пострадавших во время пожара в одесском колледже 45
На Львовщине произошло землетрясение 24
Сутки в ООС: 7 обстрелов, потерь среди военных нет 13
На Киевщине в колодце нашли тело иностранца 25
В школе под Киевом ученики распылили газ: у 15 детей – ожоги глаз 18
МИД: В результате ДТП в РФ пострадали 8 украинцев 26
В Харькове к двери приемной нардепа примотали гранату 23
В РФ перевернулся автобус: пострадали 14 украинцев 46
ООС: Боевики совершили 5 обстрелов, потерь нет 29
Под Киевом осквернили могилу Героя Небесной сотни 63
Во Львове подростки обстреляли многоэтажку 18
Погибшие вчера на Донбассе военные были бойцами «Альфы» 141
Под Одессой в ДТП с маршруткой пострадали 8 человек 20
На Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве погибли 2 военных 36
На Донбассе перевернулся рейсовый автобус 70
Задержаны подозреваемые по делу взрыва в Ощадбанке 34
Под Киевом загорелся жилой дом, погибли хозяева 43
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня 30

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался около 10:12. По состоянию на 12:10, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв.м.

Эвакуированы более 40 человек. В результате пожара пострадали 12 человек, из них 4 пожарных.

Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги