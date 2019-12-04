В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался около 10:12. По состоянию на 12:10, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв.м.

Эвакуированы более 40 человек. В результате пожара пострадали 12 человек, из них 4 пожарных.

Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.