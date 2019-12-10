Директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса),

Об этом сказал начальник управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех, сообщает пресс-служба облглавка.

«Была нарушена пожарная безопасность, в результате которой эвакуация детей была невозможна. В колледже училось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тыс. гривен. За эти деньги руководство колледжа обязано было обеспечить безопасность», - сказал Бех.

В ходе осмотра установлено, что автоматическая система оповещения о пожарной опасности в здании отсутствовала. Оповещение осуществлялось с помощью устаревшей ручной сигнализации типа «ревун», расположенной на первом этаже. При осмотре служебного помещения коменданта колледжа под кроватью обнаружены огнетушители, а под шкафом – багры. В то время как в других помещениях колледжа ни одного из этих орудий для тушения огня не обнаружено.

Докладывая о мерах, принятых подразделениями полиции по ликвидации последствий пожара и расследованию его причин, Бех сообщил, что на сегодняшний день следователями рассматриваются три версии трагического события: возгорание вследствие неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

«Сейчас у полиции уже есть первые результаты расследования. Они показывают грубые нарушения противопожарной безопасности, а главное –эвакуации людей», - отметил начальник ГУНП.

Напомним, информация о пожаре в здании колледжа экономики и права поступила в Главное управление ГосЧС Украины в Одесской области в 10:12 4 декабря.

Основные усилия сосредоточены на спасение людей из здания (по оперативной информации находились более 400 человек), защите путей эвакуации и тушении пожара.

Одновременно проводилось спасение людей, отрезанных огнем и дымом от выходов с помощью пожарных лестниц и автоподъемников и эвакуация по внутренним лестничным клеткам.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

По состоянию на 9 декабря количество жертв достигло 12.