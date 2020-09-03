В Киеве в результате конфликта у офиса ВО «Свобода» телесные повреждения получили трое полицейских, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Вечером, 2 сентября, трое сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины прибыли в офис организации на улице Тургеневская для проведения процессуальных действий. В результате между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.

В свою очередь председатель «Свобода» Олег Тягнибок на своей странице в Facebook сообщил, что правоохранители хотели задержать Володя Назаренко, ветерана московско-украинской войны, лейтенанта батальона «Киевская Русь», депутата Киевсовета.

Позже он добавил, что около 23:50 полиция отступила.