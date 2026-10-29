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Війна

Армія РФ у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті – Генштаб ЗСУ

Армія РФ у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті – Генштаб ЗСУ

Станом на 29 жовтня загальні бойові втрати російських військ у живій силі за поточний місяць становлять 49 040 осіб, що є найбільшим показником від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

У Генштабі нагадали, що попередній найвищий показник зафіксували ще у грудні 2024 року – 48 670 осіб.

Середньодобові втрати ворога у жовтні на цей час становлять близько 1 750 осіб.

«Втрати армії РФ стабільно зростають: у лютому 2026 року – 26 090 осіб, у вересні – 46 230, у жовтні (станом на 29 жовтня) – 49 040», – зазначили у Генштабі.

Це важливо, тому що темпи втрат ворога перевищують його здатність поповнювати свої підрозділи і кожен місяць війни коштує армії РФ дедалі дорожче, підкреслили військові.

ForUA повідомляв, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2026 року, становлять близько 1 584 910 осіб, зокрема 1 560 осіб – за минулу добу.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

російсько-українська війнабойові втрати РФ
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