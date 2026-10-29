Удари РФ по цивільних - це справжня відповідь Путіна на послаблення санкцій – Сибіга

Навмисні російські атаки на цивільних є справжньою відповіддю Путіна на прояви слабкості Заходу та рішення про послаблення санкцій проти РФ. Для припинення терору їх, навпаки, треба посилювати. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія скоїла черговий жахливий акт терору проти українських цивільних у Дніпрі, вдаривши по залізничній платформі і вбивши щонайменше 14 людей, а ще 14 зазнали поранень.

Окрім того, російські війська також завдали ударів по пасажирському автобусу в Запоріжжі, поранивши щонайменше одну людину; по центру Чернігова, вбивши двох 15-річних дівчат і поранивши ще 23 людей; а також по житловому багатоквартирному будинку в Кременчуці, вбивши щонайменше трьох людей і поранивши 19, зокрема 5 дітей.

«Це були навмисні атаки на цивільних людей», - наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що путінська Росія продовжує вбивати українців серед білого дня, демонструючи цілковиту зневагу до людського життя та міжнародного права.

«Це і є справжня відповідь Путіна на кожен прояв слабкості Заходу та кожне хибне рішення щодо послаблення санкцій, виключення олігархів із санкційних списків чи надання винятків із санкційного режиму. Такі помилкові кроки мають припинитися», - акцентував міністр.

На його переконання, кожна російська атака має отримувати відповідь, яка послаблюватиме здатність РФ вести війну. Зокрема, йдеться про посилення української ППО, збільшення тиску на Москву та заходи для перешкоджання російському виробництву дронів і ракет.

Як повідомляв ForUA, сьогодні близько 11:00 ворог спрямував на Дніпропетровщину 4 реактивні ударні БПЛА. Три з них знищені протиповітряною обороною, один - влучив у перон залізничного вокзалу міста Дніпра. Внаслідок удару станом на середину дня було відомо про 14 загиблих і 14 поранених.