Зірка серіалу «Гра престолів» Костер-Вальдау приїхав до Києва та провів ніч в укритті метро

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі “Гра престолів”, приїхав до Києва. Під час візиту він відвідав виставу українського ветерана, ознайомився з проєктами Програми розвитку ООН (ПРООН), а також провів ніч в укритті столичного метро через загрозу російської атаки, повідомляють Reuters, India Global Review.

28 жовтня актор спустився до київського метрополітену, де разом з іншими людьми перечікував загрозу ракетно-дронового удару.

Костер-Вальдау, який є послом доброї волі ПРООН, приїхав до України за власною ініціативою.

Під час поїздки він знайомиться з проєктами, які реалізують за підтримки ООН, зокрема у сферах енергетики, культури та розмінування.

Фото: Reuters

У розмові із “Суспільне Культура” актор пояснив, що вирішив відвідати Україну, оскільки через тривалу війну увага міжнародної спільноти до неї може поступово слабшати.

“На мою думку, війна триває вже так довго, що, можливо, про неї легко забути, а в Європі настає певна втома, що є природним явищем – таке трапляється, це завжди трапляється. І я вважаю, що дуже важливо продовжувати розповідати цю історію, бо це дуже важлива історія, ось чому я тут”, – сказав Костер-Вальдау.

Під час візиту Костер-Вальдау також переглянув уривок із моновистави “Одноденний герой” Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Її автор і виконавець – актор, музикант та ветеран російсько-української війни Володимир Тука.

Постановка розповідає про ветерана, який пережив російську окупацію Херсона, долучився до захисту України та зазнав поранення. Виставу присвятили військовим, які загинули під час першого бойового виходу.

“Я був дуже зворушений виставою. Вважаю, що спроба висловити словами те божевілля останніх чотирьох років була дуже сміливим кроком. Те, що актор так щедро поділився своєю історією, було дуже зворушливим”, – зазначив Костер-Вальдау.

Довідка. Ніколай Костер-Вальдау здобув міжнародну популярність завдяки ролі Джеймі Ланністера у серіалі HBO “Гра престолів”, за яку двічі номінувався на премію “Еммі”. З 2016 року він є послом доброї волі ПРООН, а після початку повномасштабного російського вторгнення неодноразово висловлював підтримку Україні.

У квітні 2022 року актор долучився до міжнародної благодійної ініціативи Stand Up for Ukraine, спрямованої на допомогу українцям, які постраждали від війни.