Мирна дефростація: чого слід очікувати від перемовин України, США та РФ в Абу-Дабі

Підготовка до тристоронніх переговорів щодо України, які відбудуться у десятих числах листопада в Абу-Дабі, викликала різкий сплеск дипломатичної активності всіх гравців, які так чи інакше залучені до дипломатичного процесу. Детальніше про це — далі в матеріалі ForUA.

Позаяк підготовка до нового раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі збіглася з фінальним відрізком виборчих перегонів до американського Конгресу, головному «миротворцю» в особі Трампа доводиться коментувати процес як то кажуть з коліс. Річ у тім, що президент США наразі більше працює не президентом США, а vip-агітатором Республіканської партії і їздить з передвиборчими турне по країні. Отже у середу, 28 жовтня, виступаючи на республіканському мітингу в Техасі, глава Білого дому запевнив, що перемовний процес «зовсім скоро» принесе довгоочікуваний мир. «Спеціальний посланник Стів Віткофф досягає величезних успіхів. Дякую, Стіве!»,- заявив нинішній господар Овального кабінету.

Вже після повернення з Техасу, спілкуючись із журналістами на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном Трамп заявив, що мирне врегулювання вже сьогодні можна сміливо занести до активу адміністрації США. «Я думаю, що з Росією ми досягаємо величезного прогресу, з Росією та Україною. Незабаром буде організовано зустріч. Я думаю, є величезний прогрес», - додав президент США. На запитання про те, з ким конкретно планується зустріч, Трамп відповів наступним чином: «З президентом Путіним та президентом Зеленським».

Власне, Зеленський тим часом заявив, що розраховує на те, що тристороння зустріч Україна-США-Росія відбудеться між 6 і 10 листопада. При цьому глава держави висловив сподівання, що цьому не завадять можливі ескалаційні процеси на Близькому Сході, «про які зараз дуже багато розмов».

Натомість російська сторона коментує майбутню зустріч в Абу-Дабі, скажімо так, доволі специфічно. «Рішення про поновлення тристоронніх переговорів не передбачає жодних обмежень у бойових діях», - заявив напередодні путінський спікер Пєсков. Водночас помічник кремлівського диктатора Ушаков у коментарі роспропагандисту Зарубіну зазначив, що майбутня зустріч в Абу-Дабі буде «пристрілювальною» з огляду на те, що в переговорному процесі була тривала пауза.

Напередодні переговорів в Абу-Дабі президент Зеленський зробив низку нових заяв. В нещодавньому інтерв’ю телеканалу ТСН він повідомив про те, що українська делегація на майбутніх переговорах вимагатиме від Росії енергетичного та морського перемир’я, при цьому, за його словами, Київ не погодиться на нейтральний статус України, обмеження чисельності ЗСУ та гарантії безпеки, «продиктовані російською стороною». Обговорення питання «обміну територіями» Зеленський, за його словами, готовий вести не на переговорах в Абу-Дабі, а лише під час особистої зустрічі із Путіним.

Сам Путін тим часом марить зустріччю з Трампом і Сі Цзіньпінем на полях саміту АТЕС 18-19 листопада у китайському Шеньчжені. Як заявила напередодні сумнозвісна представниця роМЗС Захарова, за цією зустріччю слідкуватиме весь світ. «Керівники трьох найбільших держав у найважчий з точки зору міжнародних відносин момент, коли буквально стрясає всю планету, матимуть можливість обмінятися думками. Люди покладають на цю зустріч багато надій. Чому? Тому що багатьом хочеться від сповзання до абсолютного хаосу почати повертатися до стабілізації або принаймні до шляху, який може призвести до цієї стабілізації», - констатувала підопічна Лаврова. Водночас заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко уточнив, що «остаточного рішення та підтвердження» щодо цього заходу ще немає.

The Wall Street Journal (WSJ) наполягає на тому, що тристоронній саміт Сі-Трамп-Путін невигідний не лише США, а й Китаю. Китайський лідер Сі Цзіньпін, зауважує видання, «прагне бути миротворцем» і «представити цей саміт як найважливішу подію в історії світової політики з часів закінчення Другої світової війни». Однак, додає WSJ, зустріч, «на якій Україна буде відсторонена від обговорення своєї власної долі, підтвердить найгірші підозри європейських лідерів, багато з яких і так вважають, що Пекін не проти затяжної війни, яка виснажує Захід і посилює залежність Росії від Китаю». «Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна може прискорити погіршення відносин Китаю з Європою якраз у той момент, коли Пекін намагається запобігти торговій війні з Брюсселем», - резюмує газета.

А ось британське видання The Guardian описує можливу зустріч у ще більш апокаліптичній тональності: «Ми багато чули про кінець колективного Заходу. На саміті Трампа, Путіна та Сі ці побоювання можуть перетворитися на реальність. Така безпрецедентна зустріч, якщо вона відбудеться, може мати руйнівні наслідки для всіх нас. Три лідери прагнуть змінити систему управління світом, по суті, розділивши його на сфери впливу. Один саміт не перетворить цю ідею на реальність, але він направить нас дуже небезпечним шляхом. Це неймовірний виклик для Європи».

До речі, про Європу. Наразі Путін виходить із явно хибного уявлення, що Китай та США повністю толеруватимуть його методи «кошмаріння Європи», вважає політолог, очільник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

«Звичайно, і КНР і США хочуть слабкої Європи. Але їм потрібна слабка Європа на якій вони будуть заробляти. Путін же одночасно ставить перед собою дві прямо протилежні цілі: заробляти на ЄС і розвалити ЄС. Звичайно, це можна списати на підняття ставок, але його ультиматуми по поверненню НАТО до кордонів 90-х є недопустимими ні для кого. Але, при цьому, маємо розуміти, що європейці будуть вести переговори з РФ і задумуються над тим, як їм виходити з нинішньої ситуації. І знаття санкцій в тому чи іншому форматі також лежить на столі. Путін виходить з того, що Європа слабка і не виступить проти його ініціатив. Зрештою останні пʼять років показують нам, що його стратегія вибудовується на тезі, що він знаходиться в сферичному вакуумі і ніхто не не буде чинити спротив. А якщо спротив зʼявиться, повертаємося до стану «перечекати поки зʼявляться нові обставини». А тому життя обовʼязково внесе свої корективи в стратегію Кремля», - констатує експерт.

Принагідно зауважимо, що помічник правителя РФ Ушаков вже заявив, що європейська сторона не братиме участі у тристоронніх технічних переговорах США, України та РФ, які відбудуться в Абу-Дабі. «Вони можуть туди потрапити, якщо куплять квитки, але ніхто не збирається запрошувати їх за стіл переговорів», - пихато зазначив помічник кремлівського диктатора.