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Війна

Гуманітарний вантаж до Олешок планують доставити 30 жовтня

Гуманітарний вантаж до Олешок планують доставити 30 жовтня

Гуманітарний вантаж для мешканців окупованих Олешок планують доставити до міста 30 жовтня.

"Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано", – повідомив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, розмінування проходить успішно, паралельно формується гуманітарний вантаж.

Лубінець зазначив, що дотримання домовленостей стало можливим, зокрема, завдяки постійній комунікації з російською омбудсменкою Яною Лантратовою. Він окремо подякував першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє увагу гуманітарній місії.

"Наше завдання – доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, та забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних", – наголосив Лубінець.

Гуманітарну операцію в Олешках узгодили за посередництва Меланії Трамп. Угоду 23 жовтня підписали Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова. Режим тиші в районі Олешок почав діяти у вівторок, місія триватиме близько тижня.

"Четверо американських журналістів видання Newsmax перебуватимуть безпосередньо в окупованих Олешках, щоб документувати гуманітарну місію", - повідомила перша леді США Меланія Трамп.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаМеланія ТрампОлешки
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