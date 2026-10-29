Гуманітарний вантаж до Олешок планують доставити 30 жовтня

Гуманітарний вантаж для мешканців окупованих Олешок планують доставити до міста 30 жовтня.

"Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано", – повідомив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, розмінування проходить успішно, паралельно формується гуманітарний вантаж.

Лубінець зазначив, що дотримання домовленостей стало можливим, зокрема, завдяки постійній комунікації з російською омбудсменкою Яною Лантратовою. Він окремо подякував першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє увагу гуманітарній місії.

"Наше завдання – доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, та забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних", – наголосив Лубінець.

Гуманітарну операцію в Олешках узгодили за посередництва Меланії Трамп. Угоду 23 жовтня підписали Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і російська омбудсменка Яна Лантратова. Режим тиші в районі Олешок почав діяти у вівторок, місія триватиме близько тижня.

"Четверо американських журналістів видання Newsmax перебуватимуть безпосередньо в окупованих Олешках, щоб документувати гуманітарну місію", - повідомила перша леді США Меланія Трамп.

Фото: Telegram.