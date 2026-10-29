Іран не влаштовують пропозиції переговірників

Іран вважає неприйнятними пропозиції, які катарські посередники представили Тегерану як новий проєкт угоди щодо припинення війни зі США та Ізраїлем.

Іранський чиновник заявив, що Доха лише висунула неприйнятні пропозиції, які не можна вважати повноцінним проектом угоди, повідомляє Reuters.

Новий проект мирної угоди про припинення війни був представлений у неділю і зараз розглядається Тегераном, а відповідь очікується до кінця тижня.

Катар разом із Пакистаном очолив посередницькі зусилля з метою припинення війни, яка порушила світові морські перевезення та постачання нафти, а нещодавно поширилася на Саудівську Аравію та Ємен.

Пропозиція, представлена Катаром, передбачає семиденний графік, що враховує занепокоєння як Тегерана, так і Вашингтона, та визначає щоденні кроки з зміцнення довіри, які має вжити кожна сторона, повідомив чиновник, обізнаний з ходом переговорів. За його словами, цей графік може почати діяти на початку наступного тижня, а кілька країн виступлять гарантами угоди.

Незабаром після цього високопоставлений іранський чиновник, який бере участь у переговорах, заявив, що Катар представив лише неприйнятні ідеї, а не пропозицію, і що політика Тегерана щодо відсутності гнучкості в ядерному питанні залишається незмінною.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив у середу, що Тегеран залишається у тісному контакті з посередниками для розгляду ідей, які могли б забезпечити реалізацію його власної семиденної пропозиції, спрямованої на припинення війни на Близькому Сході.

Він зазначив, що Іран продовжує давати дипломатії шанс на успіх, додавши, що семиденний план Тегерана може бути реалізований менш ніж за тиждень.

Reuters додає, що Вашингтон хоче, аби багаторічна ядерна програма Ірану з самого початку стала частиною переговорів щодо припинення війни, тоді як Іран заявляє, що спочатку мають бути виконані його умови – зокрема, припинення блокади іранських портів з боку США та скасування санкцій щодо експорту іранської нафти. Іран відкидає занепокоєння Заходу щодо військового характеру своєї ядерної програми.

Фото: baonghean.vn.