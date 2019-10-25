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За экс-депутата Верховной Рады и застройщика Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии, внесли 80 миллионов гривен залога.

Об этом заявил адвокат Микитася Павел Козлов, сообщает «Украинская правда».

«Вчера внесли за него залог. Его родные. Сегодня утром я подал документы, и сегодня он должен выйти», – отметил он.

Адвокат не смог уточнить, кто именно из родственников вносил залог, отметив, что видел только справку, что средства внесены не от юрлица, а от близких родственников.

Он также добавил, что Микитась выйдет из СИЗО ориентировочно в полдень, или чуть позже.

Напомним, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет. За него внесли залог в размере 5,5 млн гривен.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для Микитася с 5,5 до 80 миллионов гривен.
ForUm

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