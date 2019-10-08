За бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог. Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает РБК-Украина.
Как отмечается, за нардепа внесли залог в размере 5,5 млн гривен.
«Да, внесен залог», - подтвердила пресс-секретарь САП.
Напомним, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн
4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет.
Бывшему народному депутату инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами - руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине Киева. Как следствие такого неравнозначных обмена государственному учреждению, согласно экспертным выводам, нанесен ущерб на сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.
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