Вчера, 22 октября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии, с 5,5 до 80 миллионов гривен.

После более чем трехчасового пребывания в совещательной комнате, коллегия судей постановила частично удовлетворить ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ, определив размер залога для подсудимого, сообщает УНИАН.

Таким образом, Микитася взяли под стражу и доставили в следственный изолятор, выйти из которого он сможет только после того, как за него будет внесен соответствующий залог. Срок действия постановления - до 14 ноября. Обжалованию не подлежит.

Адвокаты Микитась сообщили журналистам по завершению судебного заседания, что их подзащитный намерен внести определенный судом залог. В случае внесения залога он должен будет сдать паспорта, носить электронный браслет, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по данному делу.

Напомним, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет.

За Микитася внесли залог в размере 5,5 млн гривен.