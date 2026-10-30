В Україні 30 жовтня прогнозують до +15°, подекуди - дощі

В Україні у п'ятницю, 30 жовтня, буде хмарно з проясненнями, опади очікуються лише в окремих областях, вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, місцями до 15°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"30 жовтня синоптична ситуація в Україні знову відзначатиметься оригінальністю: в полі високого тиску зі сходу визначальну роль відіграватиме циклонічність з Чорного моря, яка зумовлюватиме захмарене небо і більше дощів, ніж мало б бути за таких порівняно високих значень тиску. Однак, нашу погоду спричинятиме саме циклонічна циркуляція вологого відносно теплого повітря з півдня. Розподіл температури не зазнає відчутних змін", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у південній частині пройдуть помірні, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі, на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с, вночі на сході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.

У Києві та області 30 жовтня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°; на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.