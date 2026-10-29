17 листопада у Брюсселі відбудеться зустріч «Рамштайн»

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у Брюсселі 17 листопада. Про це повідомили в пресслужбі НАТО.

«У вівторок, 17 листопада 2026 року, Велика Британія та Німеччина скликають засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна продовжує закликати партнерів задовольнити термінові потреби в посиленні протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема додатковими засобами антибалістичного перехоплення.

Також йдеться про прохання виділити перехоплювачі для систем Patriot із власних запасів європейських країн, які невдовзі мають отримати від виробника нові партії цієї зброї.

Як повідомляв ForUA, глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук вважає, що політична неготовність партнерів передавати Україні ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони залишається однією з головних перешкод для посилення захисту українського неба напередодні зими.

Вона зауважила, що попри сильні позиції на полі бою, вразливим місцем України залишається протиповітряна оборона.