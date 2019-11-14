Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Ему также определен залог в размере 3123 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 5 млн 999 283 гривни. Этот объем был определен судами при избрании меры пресечения ранее.

Его помощнику, которого следствие считает соучастником уголовного производства, также продлили содержание под стражей – на 30 дней. Залог для него составляет 2082 прожиточных минимума для трудоспособных лиц – 3 миллиона 999 522 гривни.

Грымчаку и его помощнику сообщено о подозрении относительно получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369 -2 УК Украины). По версии следствия, подозреваемые требовали более 1 млн долларов США за предоставление определенных услуг.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как сообщал ForUm, 14 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за якобы вымогательство взятки.

По данным ГПУ, Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и КГГА.

НАБУ заявляет, что Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Грымчаку и его «помощнику» сообщено о подозрении по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.