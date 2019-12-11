Партия «Слуга народа» будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом во время политического шоу «Пульс» в эфире 112 Украина заявила нардеп Ирина Верещук.

«Моя позиция, кажется, самая публичная. Конечно, за», - сказала Верещук.

Она также добавила, что не заметила депутатов из партии «Слуга народа», которые бы отказались голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Порошенко.

Нардеп от «Слуги народа» Евгений Шевченко также заявил, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с пятого президента Украины.

Напомним, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко.

ГБР осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является пятый президент Украины.

10 декабря ГБП открыло уголовное производство в отношении Порошенко по подозрению в государственной измене.