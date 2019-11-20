Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является пятый президент Петр Порошенко.

Во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам, сообщает пресс-служба Бюро.

Назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту пересечения украинскими кораблями Керченского пролива.

Наложены аресты на акции и имущественный комплекс ЗАО «Кузница на Рыбальском», а также на счета Владимира Макеенко в сумме 31 млн евро.

Направлено 20 запросов о международной помощи, из них 14 – в рамках уголовного производства по незаконной переправке через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Запросы о правовой помощи в Российскую Федерацию не направлялись ни в одном производстве.

«Петр Порошенко 3 раза появился на допросы, 20 – не появился. Во время допросов он не способствовал следователем в установленные истины по делу. Например, на вопрос следователя об обстоятельствах заключения сделки по купле-продаже акций завода «Кузница на Рыбальском» на сумму около 300 млн долларов США, пятый Президент Украины сообщил, что ему об этом ничего неизвестно», - сообщили в ГБР.

Также он не появился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО «Завод «Кузница на Рыбальском».

В Генеральную прокуратуру Украины направлен проект сообщения о подозрении пятому президенту в производстве по факту неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года.

Перечень уголовных производств:

Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.

Захват государственной власти и подделки при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната).

Незаконная переправка через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы)

Незаконное задержание М.Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Республику Польша.

Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова.

Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности.

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО «Завод« Кузница на Рыбальском».

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО «Телеканал «Прямой».

Противоправное завладение имуществом базы отдыха «Ивашка» Украинского общества слепых должностными лицами ООО «Союз-Инвест».

Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановления возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.

Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из госбюджета Украины на выплату им заработной платы.

Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда Киева со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации «Приватбанка».

Все сведения приведены в порядке ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины.