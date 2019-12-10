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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене.  

Об этом сообщил бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов в Telegram.

«Государственное бюро расследований сегодня начало уголовное производство по факту государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений», - написал он.

Указано, что ГБР открыло дело по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

«Таким образом, достигнутые Порошенко 11-12 февраля 2015 года договоренности в значительной мере сужают для любой последующей украинской власти параметры других вариантов установления мира и восстановления территориальной целостности, поскольку благодаря его действиям и пропаганде их безальтернативности и эффективности, соответствующие договоренности воспринимаются и зафиксированы как обязательные к исполнению Украиной, независимо от того, кто осуществляет руководство государством», - заявил Портнов.

Напомним, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко.

ГБР осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является пятый президент Украины.
ForUm

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