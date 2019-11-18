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Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Перу Порошенко.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

«Учитывая высокое внимание общества к состоянию досудебного расследования уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины, информируем, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении пятом президенту», - говорится в сообщении.

Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства по возможному неправомерному влиянию на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом Украины.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о наличии уголовных производств, в рамках которых пятый президент Петр Порошенко проходит как обвиняемый

Ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро проводит следствие для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях пятого президента Украины, речь об объявлении подозрения пока не идет.

По его словам, ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Порошенко.  
ForUm

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