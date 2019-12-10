Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске подгруппу по восстановлению Украиной контроля над границей на Донбассе. Об этом он сообщил во время пресс-подхода к журналистам в Париже, передает УНИАН.



«Есть пару идей. Я начал их обсуждать – я предложил создать подгруппу в Минске, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного (восстановление. – Ред.) контроля над украинской границей», - заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что во время встречи в «нормандском формате» предложил, чтобы этап по восстановлению Украиной контроля над границей на Донбассе закончился до выборов на Донбассе.

«У президента РФ позиция с Минском согласованная... к сожалению, это самая сложная ситуация и самый главный проигрыш для Украины в Минске – это граница, то, что было подписано (по Минским соглашениям, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. – Ред.). Но есть разные аргументы, то есть я не вижу проблем в «формуле Штайнмайера» и ее не было в «Минске». То есть компромисс за компромиссом. Мне кажется, что так справедливо. У него другое видение. Мы его обсудили», - добавил президент.

Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.