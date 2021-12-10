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На внеочередном заседании ТКГ 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации, а также возвращение к режиму прекращения огня с 10 декабря.

Как сообщила Украинская сторона, 7 декабря прошли заседания рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в ходе которых Украинской стороной были озвучены три ключевые инициативы:

  • возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020;
  • открытие КПВВ в Счастье, Золотом, которое с украинской стороны открыто с ноября 2020 года;
  • взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить в ближайшем будущем около 60 человек.

Эти вопросы обсуждались в рамках очередного заседания ТКГ 8 декабря 2021 года. К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами.

«9 декабря на внеочередном заседании ТКГ Украиной, с целью обеспечения устойчивого перемирия, а также реализации пункта 3 Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, предусматривающего обеспечение эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня, было предложено расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (по их согласию) как независимой стороной. Это предложение было категорически отвергнуто Российской Федерацией», - говорится в сообщении.

Предложение Украины с призывом к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении к режиму прекращения огня с 00.01 10 декабря 2021 года и приверженность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года также было отвергнуто Российской Федерацией.

 
ForUm

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