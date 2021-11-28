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После выхода из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Резникова делегация продолжает работать в слаженном режиме. Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин.

Он напомнил, что бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников вышел из состава ТКГ в связи с переходом на пост министра обороны.

"Нам, конечно, жаль, что Алексей Юрьевич не сможет дальше работать в Трехсторонней контактной группе. Но это сложно совместимо с его новой ролью [министра обороны]. Но делегация работает в слаженном режиме, поэтому все у нас нормально в этом смысле", — сказал Костин.

Резников был первым заместителем председателя украинской делегации в ТКГ. Теперь временно эти обязанности исполняет Костин.

"Сейчас указом президента временно эти обязанности возложены на меня. Поэтому я, своего рода, продолжаю работу, которую проводил Алексей Юрьевич Резников… Делегация наша работает достаточно слаженно, вся информация, которая необходима для работы, у нас имеется. И это замещение прошло в достаточно спокойном режиме", — сообщил нардеп.

Делегация в нормальном режиме взаимодействует с новым руководителем Минреинтеграции Ириной Верещук.

"Она постоянно отслеживает то, что происходит в работе ТКГ, мы в постоянном диалоге. Сейчас у нее идет организационный период, очень важный для того, чтобы в полной мере уже приступить к своей новой роли. И я уверен, что у нас будет абсолютное взаимодействие в работе ТКГ с профильным министром и со стороны министерства", — резюмировал Костин.
ForUm

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