В Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

Представительница движения Femen пытались прорваться в Елисейский дворец.

Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов. Об этом заявил журналистам в Елисейском дворце исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию украинской территории

В селе Стахорщина Новгород-Северского района 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества тяжело отравились трое мальчиков: Веркуша Николай, 2005 года рождения, Лудин Андрей, 2007 г.р. и Хаджиогло Михаил 2010 г.р.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Прямые потери экономики Украины вследствие российской агрессии в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Национальная полиция начала уголовное производство относительно вероятного «самоуправства» председателя Офиса президента Украины Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, чье увольнение с должности председателя КГГА уже согласовал Кабмин и до сих пор рассматривает президент Владимир Зеленский.

По состоянию на 07:00 9 декабря на пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 12 человек.

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.