Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию украинской территории, сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.

Соответствующую резолюцию поддержали 63 страны, выступили против- 19. Соавторами документа стали 39 государств.

В резолюции требуется от РФ как государства-оккупанта вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Также, в ООН призывают РФ вернуть Украине военное оборудование и вооружение, изъятое из трех кораблей ВМС Украины - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

При этом резолюция ООН положительно оценивает освобождение Россией 24 украинских моряков из вышеупомянутых кораблей. Однако, подчеркивается необходимость продолжения переговоров с целью возврата всех незаконно задержанных граждан Украины.

Резолюция ООН настаивает на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове. Также фиксируется факт о том, что усиление российского военного присутствия и препятствования навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах.

Резолюция ООН рекомендует иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов на временно оккупированные территории без согласования с Украиной.