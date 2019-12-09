Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году. Об этом сообщает Интерфакс.

«Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в приговоре судьи Елены Поспеловой, оглашенном в понедельник.

Согласно приговору, экс-депутат признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Суд над Рудьковским проходил в особом порядке – без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Согласно фабуле уголовного дела, в июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом Рады Украины, вместе с неустановленными активистами «Правого сектора» и футбольными фанатами участвовал в нападении на российское посольство в Киеве, при этом использовались палки, ломы, топоры и камни. Из приговора следует, что МИД России в результате нападения был причинен ущерб на сумму около 15 млн рублей.

Целью нападения, посчитали российские следствие и суд, было осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами, нанесение России репутационного вреда и ее международная изоляция.

Рудьковский был задержан в Москве в сентябре 2018 года и с санкции суда заключен под стражу.