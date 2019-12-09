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Национальная полиция начала уголовное производство относительно вероятного «самоуправства» председателя Офиса президента Украины Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, чье увольнение с должности председателя КГГА уже согласовал Кабмин и до сих пор рассматривает президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в ответе правоохранителей главе Киева, пишет Радио Свобода.

«27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины», - говорится в ответе Нацполиции.

Богдан пока публично не отреагировал на обращение Кличко в Нацполицию.

В начале ноября мэр Киева Виталий Кличко обратился с заявлением в Нацполицию относительно «самоуправства» руководителя Офиса президента.

Согласно документу, Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабмин с письмом о его увольнении, поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к его должностным обязанностям как главы ОП.

В конце сентября Виталий Кличко уже подавал иск против главы ОП в суд. По мнению городского головы Киева, руководитель Офиса президента превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, которое и стало основанием рассмотрения правительством представления на увольнение с должности главы КГГА. В исковом заявлении Кличко подчеркнул, что такие вопросы – исключительные полномочия президента и правительства.

А во втором иске Кличко требовал признать противоправными действия правительства по внесению президенту представления от 4 сентября об увольнении и просит отменить соответствующее предложение премьер-министра Алексея Гончарука.

Кабинет Министров Украины 4 сентября согласовал увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьера, постановление Кабмина еще должен согласовать президент Владимир Зеленский.

Впрочем, до сих пор президент не подписал распоряжение. Во время пресс-марафона 10 октября Зеленский заявил, что «еще думает об этом» - и пообещал поговорить с главой Киева перед тем, как решить вопрос КГГА. Также президент отметил, что поддерживает идею о разделении функций городского головы Киева и руководителя КГГА.
ForUm

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