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Прямые потери экономики Украины вследствие российской агрессии в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку у 100 млрд). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым + Донбасс) составляет около 85 млрд грн», - написал он в Facebook.

Так, на территории АР Крым и г. Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн; на территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 млрд грн; на территории Луганщины – почти 70   тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд. грн.

По оценкам Фонда государственного имущества около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях.

 
ForUm

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