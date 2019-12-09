По состоянию на 07:00 9 декабря на пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 12 человек, сообщает ГосЧС.

4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице.

5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ.

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

7 декабря в 00.40 обнаружено тело 1 человека, в 16:30 обнаружены тела еще 2 человек, 18:35 в больнице от полученных травм скончался спасатель.

8 декабря в 8:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек.

9 декабря в 00:35 обнаружено тело 1 человека, в 05:15 также обнаружено тело 1 человека.

Пострадало 30 человек (в больницах остается 9 человек).

Всего с начала разборки завала вывезено 1 тыс. 344 м куб. строительных конструкций.

Всего к работам привлечено 275 человек и 41 единица техники, из них от ГосЧС 112 чел. и 10 ед. техники.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Напомним, информация о пожаре в здании колледжа экономики и права поступила в Главное управление ГосЧС Украины в Одесской области в 10:12 4 декабря.

Основные усилия сосредоточены на спасение людей из здания (по оперативной информации находились более 400 человек), защите путей эвакуации и тушении пожара.

Одновременно проводилось спасение людей, отрезанных огнем и дымом от выходов с помощью пожарных лестниц и автоподъемников и эвакуация по внутренним лестничным клеткам.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Установлены первые подозреваемые при пожаре в Одессе.