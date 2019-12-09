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В селе Стахорщина Новгород-Северского района 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества трудно отравились трое мальчиков: Веркуша Николай, 2005 года рождения, Лудин Андрей, 2007 г.р. и Хаджиогло Михаил 2010 г.р.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской ОГА.

«В 16:30 дети в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы, где в 18:16 Хаджиогло Михаил умер», - говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00 8 декабря Веркуша Николай и Лудин Андрей госпитализированы в Черниговскую областную детскую больницу.

Проводится выяснение обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело.
ForUm

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