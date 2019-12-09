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Представительница движения Femen пытались прорваться в Елисейский дворец, где сегодня состоится саммит «нормандской четверки».

Об этом сообщает «Европейская правда».

В понедельник на вход на территорию дворца, где происходит пропуск аккредитованных журналистов, пришли представительницы движения. В то время сюда пропускали людей без предъявления документов.

Две девушке разделись и с криками «Stop Putin's wars» перепрыгнули через забор, но были быстро задержаны жандармами. На активистку также были нарисованы флаги Украины, Грузии и Сирии.

После инцидента пропуск к улице возле дворца ограничили только для журналистов.

Напомним, лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года соберутся 9 декабря на саммит в «нормандском формате», где обсудят урегулирование конфликта на Донбассе. Переговоры пройдут в официальной резиденции французского лидера в Елисейском дворце.

Планируется, что «нормандская встреча» завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

Путин и Зеленский проведут отдельную встречу после саммита.

 
ForUm

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