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Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович.

«Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде», - написал он в Facebook.

Как известно, 7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект имени Степана Бандеры.

В тот же день на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция «не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название», которая вскоре набрала необходимые для рассмотрения властями города 10 тыс. голосов. Власти Киева отклонили эту петицию в связи с фальсификациями голосования.

1 июня 2017 года Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Однако Окружной админсуд Киева 12 июня того же года запретил Киевсовету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, а Апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда.

25 июня 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании проспектов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на решение Окружного админсуда будет подана апелляция. Он также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов.

31 июля УИНП подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов.
ForUm

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