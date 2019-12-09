Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.
Об этом заявил журналистам в Елисейском дворце исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает «Европейская правда».
«Мы договорились, что будем и дальше договариваться», - сказал он.
Витренко отметил, что дальнейшие переговоры, как и раньше, будут продолжаться с участием Евросоюза, в трехстороннем формате.
На переговорах в Париже к Путину и Зеленскому присоединились представитель Нафтогаза, министр Алексей Оржель и их российские коллеги. Украина настаивала на подписании долгосрочного контракта.
Ранее СМИ сообщили, что встреча лидеров »нормандской четверки» завершилась и началась встреча Зеленского и Путина.
В ОП уточнили, что переговоры лидеров стран «нормандской четверки» прервали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.
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