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Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.

Об этом заявил журналистам в Елисейском дворце исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает «Европейская правда».

«Мы договорились, что будем и дальше договариваться», - сказал он.

Витренко отметил, что дальнейшие переговоры, как и раньше, будут продолжаться с участием Евросоюза, в трехстороннем формате.

На переговорах в Париже к Путину и Зеленскому присоединились представитель Нафтогаза, министр Алексей Оржель и их российские коллеги. Украина настаивала на подписании долгосрочного контракта.

Ранее СМИ сообщили, что встреча лидеров »нормандской четверки» завершилась и началась встреча Зеленского и Путина.

В ОП уточнили, что переговоры лидеров стран «нормандской четверки» прервали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.
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