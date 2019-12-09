Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров в «нормандском формате» обменялись рукопожатием. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Да. До начала встречи (в «нормандском формате»)», - ответил Песков на вопрос, обменялись ли президенты рукопожатием.

Во время публичной части начала переговоров рукопожатия не было. В зал, где проходят переговоры, они вошли в сопровождении лидеров Франции и Германии и сели за столом друг напротив друга. Это первая встреча Зеленского и Путина.

Напомним, в Париже в Елисейском дворце началась первая за три года встреча лидеров »нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина

Ранее Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

Путин и Зеленский проведут отдельную встречу после саммита.

Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в «нормандском формате».