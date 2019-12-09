также в разделеПолитика
Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите» 6
Москва – против расширения «нормандского формата» 12
Лозовский: Обыски в офисе Медведчука - это пример того, как власть использует правоохранительные органы в политических целях 32
РосСМИ о «нормандской встрече»: Позиция Москвы – жесткая 71
Разумков: Особый статус Донбасса на «нормандской встрече» обсуждать не будут 32
Зеленский встретится с Меркель и Макроном перед началом «нормандского саммита» 50
Разумков: Украина будет придерживаться «красных линий» на нормандском саммите 21
Посол ЕС в Украине позитивно отметил договоренность с МВФ 18
Названы три приоритетных темы Нормандского саммита 57
МИД Германии требует от РФ идти навстречу Украине 61
Ермак заявил о необходимости пересмотра Минских договоренностей 138
Медведев хочет «нулевой вариант» в газовых переговорах 41
Шуфрич об обысках в офисе Медведчука: Зеленский применяет репрессии, поскольку у него нет аргументов для общения с оппозицией 31
Секретарь СНБО сделал заявление после закрытого заседания 807
Перед «нормандским саммитом» США заявили о непоколебимой поддержке Украины 64
Медведчук: Венецианская комиссия выступила в защиту прав русскоязычного населения 44
Представитель Госдепартамента: Власть должна уважать избирателей Медведчука 40
В Офисе президента проходит закрытое заседание СНБО 55

Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского – запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в «нормандском формате» (Украина, Германия, Россия, Франция). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации саммита в Париже.

«Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции четырех лидеров», - сказал собеседник агентства. По его словам, отдельные встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате «четверки».

На встречу четырех лидеров в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа, сказал источник.

Пресс-служба Кремля пока не ответила на просьбу подтвердить эту информацию.  

Для Путина и Зеленского, возглавившего украинское государство в мае текущего года, это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону - в июле, августе, сентябре и ноябре. Как ожидается, с президентом Украины в двустороннем формате российский лидер может обсудить разные вопросы, в том числе проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Напомним, 9 декабря состоится первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в столице Франции Париже.

В конце ноября Зеленский сообщил, что лидеры стран «нормандского формата» обсудят «возвращение всех украинских пленных», прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый президент Украины Петр Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину и не оставаться тет-а-тет. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги