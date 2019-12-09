Отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского – запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в «нормандском формате» (Украина, Германия, Россия, Франция). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации саммита в Париже.

«Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции четырех лидеров», - сказал собеседник агентства. По его словам, отдельные встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате «четверки».

На встречу четырех лидеров в «нормандском формате» предварительно отводится 2,5 часа, сказал источник.

Пресс-служба Кремля пока не ответила на просьбу подтвердить эту информацию.

Для Путина и Зеленского, возглавившего украинское государство в мае текущего года, это будет первая личная встреча, ранее лидеры четырежды говорили по телефону - в июле, августе, сентябре и ноябре. Как ожидается, с президентом Украины в двустороннем формате российский лидер может обсудить разные вопросы, в том числе проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Напомним, 9 декабря состоится первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в столице Франции Париже.

В конце ноября Зеленский сообщил, что лидеры стран «нормандского формата» обсудят «возвращение всех украинских пленных», прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый президент Украины Петр Порошенко советует Зеленскому не доверять Путину и не оставаться тет-а-тет.