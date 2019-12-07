Полиция установила двоих подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника полиции в Одесской области Сергей Шайхет.

Он не рассказал, о ком идет речь, но заявил, что подозреваемым готовятся сообщения о подозрении, которые в кратчайшие сроки будут направлены в прокуратуру Одесской области.

По его словам, правоохранители допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. Начиная с 5 декабря непрерывно продолжается осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до пяти.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.