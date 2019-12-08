Количество погибших при пожаре в одесском колледже возросло до восьми.
Об этом сообщили в полиции области.
В больнице от полученных во время тушения пожара травм умер спасатель, госпитализированный 4 декабря.
Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.
5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.
Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.
Установлены первые подозреваемые при пожаре в Одессе.
8 декабря в Украине объявлен траур.
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