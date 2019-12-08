Количество погибших при пожаре в одесском колледже возросло до восьми.

Об этом сообщили в полиции области.

В больнице от полученных во время тушения пожара травм умер спасатель, госпитализированный 4 декабря.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Установлены первые подозреваемые при пожаре в Одессе.

8 декабря в Украине объявлен траур.