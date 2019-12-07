Один из спасателей, который пострадал при ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор находится в коме.
Как заявила заместитель директора коммунального некоммерческого предприятия Городская клиническая больница № 1 Инга Назимкина, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает Радио Свобода.
«Он остается без сознания, в коме на ноотропной поддержке. У него тяжелая черепно-мозговая травма, множественные ушибы головного мозга, перелом костей черепа», — сказала она.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до пяти.
Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.
5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.
Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.
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