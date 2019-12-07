также в разделеПроисшествия
Смертельное ДТП с участием Lexus и Daewoo Lanos произошло в Николаеве 14
В Одессе нашли тело пятой жертвы пожара 51
На Донбассе два защитника травмированы 20
Жертв пожара в Одессе уже четыре 68
После смерти волонтера в Бахмуте полиция переквалифицировала дело 26
На пожаре в Одессе нашли тело еще одной женщины 20
ГосЧС: Надежды, что в здании одесского колледжа остаются выжившие, нет 113
Скончался волонтер, жестоко избитый пьяными подростками 28
Стало известно еще об одной студентке, которая могла находиться в одесском колледже 32
Пожар в одесском колледже полностью не погашен 42
К медикам обратились еще двое пострадавших в результате пожара в одесском колледже 18
За сутки боевики 8 раз нарушили перемирие 20
На месте пожара в одесском колледже найдено тело женщины 43
Завершено расследование резонансного убийства столичного ювелира 15
Пожар в Одессе: полиция не исключает поджог 36
На лесоперерабатывающие предприятия Житомирщины пришли с обысками 24
Пожар в Одессе: спасатели приступили к разбору завалов, стены колледжа могут рухнуть 41
ГосЧС: Тушить пожар в Одессе мешали припаркованные авто 16

Один из спасателей, который пострадал при ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор находится в коме.

Как заявила заместитель директора коммунального некоммерческого предприятия Городская клиническая больница № 1 Инга Назимкина, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает Радио Свобода.

«Он остается без сознания, в коме на ноотропной поддержке. У него тяжелая черепно-мозговая травма, множественные ушибы головного мозга, перелом костей черепа», — сказала она.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до пяти.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа. 

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги