Один из спасателей, который пострадал при ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор находится в коме.

Как заявила заместитель директора коммунального некоммерческого предприятия Городская клиническая больница № 1 Инга Назимкина, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает Радио Свобода.

«Он остается без сознания, в коме на ноотропной поддержке. У него тяжелая черепно-мозговая травма, множественные ушибы головного мозга, перелом костей черепа», — сказала она.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до пяти.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.