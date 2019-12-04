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Умерла одна из пострадавших во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает «Думская».

Погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в данный момент не могут установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

В результате пожара пострадали 12 человек, из них 4 пожарных.
ForUm

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