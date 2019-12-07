По состоянию на утро субботы обнаружено тело еще одного человека во время разбора завалов. Спасатели продолжают мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 6 ч 30 мин. 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса», — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что всего в результате пожара погибли 5 человек:

4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.

5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ.

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

«Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек)», — добавили спасатели.

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

«Всего с начала разборки завала вывезено 750 м куб. строительных конструкций... к работам привлечено 217 чел. и 40 ед. техники, из них от ГСЧС 87 чел. и 12 ед. техники», — сообщили спасатели.

К работам привлечены 237 чел. и 38 ед. техники.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.