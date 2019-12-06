Количество погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось, сообщает пресс-служба полиции.

«Только что правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека. Это женщина. Ее личность устанавливается», - говорится в сообщении.

По состоянию на 15:30 6 декабря всего в результате пожара погибли три человека, поиски еще 12-ти продолжаются.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.