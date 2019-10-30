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Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко вчера во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств, пишут #Буквы.

Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: «Сеть знакомств Мам…» и Loveeto.

И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

После публикации фото нардеп в Facebook заявил, что это была осознанная провокация с его стороны.
ForUm

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