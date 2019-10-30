Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко вчера во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств, пишут #Буквы.
Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: «Сеть знакомств Мам…» и Loveeto.
И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.
Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:
Яременко: …условия встречи с тобой?
Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.
После публикации фото нардеп в Facebook заявил, что это была осознанная провокация с его стороны.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время