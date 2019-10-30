Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко после скандала вокруг его переписки в Верховной Раде попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей во фракцию и президента», – написал он.

Напомним, 29 октября Яременко во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Позже он написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов