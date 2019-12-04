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Законопроект о рынке земли во втором чтении будет рассматриваться на следующей пленарной неделе (16-20 декабря). Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает УНИАН.

«Рынок земли будет на следующей (пленарной. – Ред.) неделе», - сказал он.

При этом, отметил Арахамия, на следующей неделе (9-15 декабря), которая является непленарной, планируется провести два пленарных дня, вероятно, во вторник и четверг.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.

 
ForUm

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